Million Day, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 marzo 2021

Anche nella giornata di oggi, martedì 9 marzo, caccia al milione di euro attraverso il concorso Million Day gestito da Lottomatica. Indovinare la cinquina significa veder arrivare nel proprio conto un milione di euro, ancora più utile in un periodo così drammatico come quello che sta vivendo il Paese. Come tutti i giorni i numeri saranno tirati a sorte alle ore 19.

Anche oggi martedì 9 marzo il Corriere seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Numeri ritardatari e frequenti - Come sempre diamo uno sguardo ai numeri, tenendo presente che l'analisi è riferita a prima dell'estrazione di questa sera. Il ritardatario è il 52: manca da 46 estrazioni. E' seguito dal 13 che non esce da 41 concorsi.

Il terzo gradino del podio è del 17 che non viene tirato a sorte da 29 concorsi. Poi il 26 (che manca da 27) e l'8 (da 25). I numeri più frequenti sono il 51 e il 43, usciti in ben 43 circostanze. Ad una lunghezza di distanza seguono il 20 e il 40, sorteggiati in 42 circostanze. Poi il 55: 41 volte.

