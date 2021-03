Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 8 marzo 2021

08 marzo 2021 a

Million Day: parte una nuova settimana, ma la corsa al milione di euro è sempre la stessa anche oggi, lunedì 8 marzo. E il giochino è sempre quello: occorre indovinare la cinquina che viene estratta da Lottomatica per mettersi in tasca il milione di euro. Cosa molto complicata dal punto di vista matematico. Occorre una immensa fortuna per poter ottenere la super vincita. Una possibilità che comunque viene data ai giocatori ogni giorno, visto che il concorso non conosce stop, nemmeno durante i festivi.

Questi i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, lunedì 8 marzo: 7 - 11 - 14 - 19 - 53

10eLotto - Un giocatore di Reggio Emilia ha centrato un nove da 50mila euro, puntandone soltanto tre. Estrazione frequente con l'opzione Numero Oro. Ma anche in provincia di Grosseto, a Castiglione della Pescaia, c'è chi ha centrato un'ottima vincita. E' stato infatti realizzato un Otto Oro da 30 mila euro, anche in questo caso con una giocata appena da 3. Come sottolinea agipronews.it, l'ultimo concorso complessivamente ha distribuito 30.3 milioni di euro. Dall'inizio dell'anni sono state assegnate vincite per 834 milioni.

Superenalotto - Cresce l'attesa per il concorso in programma nella giornata di domani, martedì 9 marzo. Il sei manca addirittura dal 7 luglio scorso, quando regalò una vincita da 59 milioni di euro al fortunato giocatore di Sassari. Il jackpot continua a salire e ormai sfiora i 120 milioni di euro, 118.8. Nell'estrazione di sabato scorso, 6 marzo, sono stati centrati sei cinque che hanno fruttato ai fortunati giocatori oltre 40mila euro a testa. Il jackpot è uno dei più alti della storia del concorso e naturalmente come al solito innescerà la corsa al bollettino: vincere oltre cento milioni di euro significa veder letteralmente esplodere i propri conti. Qualcuno vivrà la notte della sua vita oppure sei di nuovo rinviato?

