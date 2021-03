Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 5 marzo 2021

05 marzo 2021 a

a

a

Million Day anche nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo, dà la possibilità di diventare ricchi. Occorre indovinare la cinquina per mettersi in tasca il premio da un milione di euro che è in grado di dare una svolta alla vita, ancora di più in un periodo difficile e complicato come quello attuale. Una combinazione difficile da azzeccare visto che bisogna indovinare ben cinque numeri e dal punto di vista matematico non è affatto una cosa semplice.

Questa la combinazione vincente che è stata estratta oggi, venerdì 5 marzo: 11 - 18 - 36 - 46 - 47

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 4 marzo

Superenalotto - Grazie alla Agipro News viene ufficializzato che ancora una volta il concorso, quello di giovedì 4 marzo, ha premiato la Toscana. Nessun sei, ovviamente, ma un cinque che ha permesso al fortunato giocatore di incassare 24.792 euro.

Superenalotto, estrazione di giovedì 4 marzo 2021: vincono i "5" e il jackpot sale ancora

La scommessa è stata convalidata in provincia di Firenze. Nel concorso di domani, sabato 6 marzo, il jackpot toccherà l'incredibile cifra di 117.6 milioni.

Eurojackpot, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 5 marzo 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.