Eurojackpot, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 5 marzo 2021

Il venerdì è considerato un giorno sacro per i giocatori di Eurojackpot, il concorso a premi che coinvolge diciotto paesi d'Europa e che in caso di vincita permette di dare una vera e propria svolta milionaria alla propria vita. Ovviamente sarà così anche nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo.

Come sempre i numeri verranno estratti dopo le 20 e il Corriere come tutti i venerdì, anche oggi 5 marzo pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Così come sta accadendo nel Superenalotto, il jackpot continua a lievitare. Nel concorso di oggi è previsto che sia addirittura di 47 milioni di euro. Una somma decisamente da brividi, anche se notevolmente inferiore al montepremi del concorso italiano che ormai è arrivato superare l'incredibile cifra di 117 milioni di euro.

Nel concorso di venerdì scorso dell'Eurojackpot, non sono stati centrati 5 + 2. Due 5 + 1 sono stati realizzati in Germania e Repubblica Ceca e hanno dato diritto a vincite di 1.1 milioni. Sono stati inoltre centrati anche otto 5 + 0 da ben 99.076 euro ciascuno. Quattro in Germania, uno in Croazia, uno in Polonia, uno in Ungheria e uno in Repubblica Ceca. La combinazione vincente è stata 3 13 24 29 32, Euronumeri 1 7.

