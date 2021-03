Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 4 marzo

04 marzo 2021 a

a

a

Giocata da un euro per vincere un milione. Anche nella giornata di oggi, giovedì 4 marzo, caccia alla cinquina nel concorso gestito da Lottomatica per conquistare il primo premio. Occorre azzeccare i cinque numeri estratti per vincere il milione. Occorre un grande aiuto da parte della Dea Bendata, visto che è difficile indovinare l'intera combinazione . Dall'inizio del concorso solo in 151 hanno centrato la cinquina.

Anche oggi, giovedì 4 marzo, come sempre il Corriere seguirà l'estrazione in tempo reale e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 4 marzo 2021

I numeri ritardatari e frequenti - Come al solito diamo uno sguardo alle statistiche, ovviamente precedenti all'estrazione di oggi, giovedì 4 marzo. Il numero ritardatario è il 34, atteso da 51 estrazioni. Al secondo posto c'è il 52 che manca da 41 concorsi. Poi seguono il 13 (36), il 36 (33) e il 17 (24).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 4 marzo 2021

E' ancora il 51, invece, il numero più frequente che è uscito in ben 43 concorsi. Al secondo posto, a quota 42, troviamo 46, 20 e 17. Il quinto numero è il 55 uscito 41 volte.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 3 marzo 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.