Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 3 marzo 2021

Torna l'appuntamento con Million Day anche per oggi, mercoledì 3 marzo 2021. L'estrazione, che avviene tutti i giorni festivi compresi, è in programma alle ore 19. Subito dopo conosceremo la combinazione vincente pubblicata su questa pagina. Una caccia al milione di euro che coinvolge sempre più giocatori che cercano la giocata in grado di cambiare la vita.

La cinquina al concorso Million Day, gestito da Lottomatica è il sogno che molti cercano di realizzare. Occorre indovinare tutti e cinque i numeri per centrare la vincita da capogiro.

Questa la combinazione vincente di oggi, mercoledì 3 marzo 2021: (qui appariranno i numeri appena estratti)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DOPO LE ORE 19

