Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 2 marzo 2021

Anche nella giornata di oggi, martedì 2 marzo, assalto al milione di euro. Naturalmente occorre sempre indovinare la cinquina per poter intascare i soldi che mette in palio Lottomatica nel concorso Million Day. L'estrazione avviene ogni giorno a partire dalle ore 19.

Anche nella giornata di oggi, martedì 2 marzo, il Corriere pubblicherà i numeri vincenti su questa stessa pagina in tempo reale.

Primo giorno di marzo a caccia del milione di euro

Sono 151 i giocatori che hanno indovinato la cinquina e vinto un milione a testa da quando il concorso è stato istituito.

Numeri frequenti e ritardatari - Come al solito diamo uno sguardo ai numeri, tenendo presente che le statistiche si riferiscono a prima dell'estrazione di oggi, martedì 2 marzo. Il numero più atteso è il 34 che manca da ben 49 estrazioni. A dieci "lunghezze" di distanza segue il 52. Il terzo posto è del numero 13 che manca da 34 concorsi. Segue il 39 che non esce da 32 giorni, mentre il 36 da 31. Tra i numeri più frequenti c'è il 20, uscito a sorte in 44 occasioni. Segue il 51, uscito in 43 concorsi. Poi 46, 17 e 16 hanno collezionato 42 uscite. Spesso gli scommettitori tengono in considerazione le statistiche al momento della giocata.

Vincicasa - Nella giornata di ieri, lunedì 1 marzo, è stata effettuata l'estrazione del concorso VinciCasa. In palio un montepremi di 52.269 euro. Nessuno ha centrato il cinque. La combinazione vincente è stata 9 17 18 19 22. Il primo concorso del mese ha premiato i 18 punti quattro con 119 euro; i 476 punti tre hanno vinto 15 euro, mentre ai 4.781 punti due sono andati 2 euro.

Superenalotto - Come tutti i martedì oggi grande attesa in particolare per il Superenalotto. Il sei manca dal sette luglio dello scorso anno, quando a Sassari assegnò un premio da 59 milioni di euro. Il jackpot è di 115.2 milioni.

