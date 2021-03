Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 1 marzo 2021

01 marzo 2021 a

a

a

Inizia il mese di marzo e la caccia al milione di euro continua, puntuale come sempre: Million Day c'è tutti i giorni. Estrazione in diretta web a partire dalle ore 19. Indovinare la cinquina che viene estratta da Lottomatica, significa poter versare nei proprio conti un milione di euro e quindi veder migliorare la propria vita.

Anche oggi il Corriere seguirà l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Vedremo se uno scommettitore riuscirà a centrare l'impresa, dopo che la scorsa settimana c'è stato il numero 151 dal giorno dell'esordio del gioco

La caccia al milione, i numeri dell'estrazione del 28 febbraio

Superenalotto - Intanto cresce l'attesa per il concorso del SuperEnalotto di domani, 2 marzo 2021. Il sei manca infatti dal 7 luglio dello scorso anno, quando fu centrato a Sassari. Lo scommettitore si mise in tasca ben 59 milioni di euro. Da allora nessun altro è riuscito a indovinare i sei numeri. Il jackpot è continuato a crescere e domani toccherà i 115.2 milioni di euro. E' il settimo più ricco della storia del concorso e attualmente il secondo nel mondo. La prima estrazione di marzo sarà quella giusta per incoronare un nuovo vincitore? Naturalmente il concorso è affiancato come sempre dal Lotto e dal 10eLotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 27 febbraio

10eLotto - Nel concorso di sabato scorso, il 27 febbraio, una vincita importante è stata registrata in Piemonte, nella provincia di Verbano - Cusio - Ossola. Un giocatore di Omegna, comune con meno di 15 mila abitanti, ha vinto ben 50 mila euro. Ha centrato nove dei dieci numeri giocati grazie all'opzione Numero Oro. La vincita è stata realizzata con una giocata di tre euro nella modalità frequente e non è stata l'unica importante. A Prato schedina da 20mila euro, mentre a Mazzarino, in provincia di Caltanisetta, da 15 mila. Complessivamente il 10eLotto ha assegnato vincite per circa 30 milioni di euro.

Caccia alla super vincita, i numeri del Million Day di sabato 27 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.