Zoom, arrivano i sottotitoli automatici: entro l'anno per tutti

Se ci sono programmi e applicazioni che hanno potuto beneficiare del drammatico periodo Covid, sono quelli relativi alla comunicazione e ai meeting. Tra loro c'è sicuramente Zoom che ha registrato una incredibile crescita, considerato che è diventato uno degli strumenti principali per la comunicazione tra parenti e amici, ma anche tra colleghi di lavoro, magari impegnati nello smart working. Adesso Zoom annuncia una importante novità visto che renderà disponibile la trascrizione dei sottotitoli per tutti e lo farà entro il 2021, come la compagnia ha confermato con un comunicato ufficiale sul proprio blog.

Ad occuparsi delle trascrizioni sarà l'intelligenza artificiale che oggi gestisce l'opzione Live Transcription, che però è attiva soltanto per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento. Chi crea la stanza potrà abilitare la visualizzazione dei sottotitoli direttamente dal browser oppure dall'applicazione e questo consentirà a tutti gli iscritti di beneficiare della trascrizione del testo che avverrà in tempo reale. Una funzionalità che aiuterà in particolare anche gli audiolesi che fino ad ora non hanno avuto la possibilità di seguire una conversazione in rete, oppure sono stati costretti alla visualizzazione soltanto delle parole che vengono inserite in maniera manuale dagli organizzatori di un meeting.

Non è stato chiarito quanto tempo sarà necessario il rilascio dell'aggiornamento del programma, ma chi ha problemi di udito sin da adesso può effettuare la richiesta di poter visualizzare i sottotitoli, cliccando sulle pagine di supporto di Zoom e attendendo l'attivazione di una opzione per il personale account. In questa fase la trascrizione è disponibile soltanto attraverso la lingua inglese e non è ancora chiaro se quando avverrà il lancio globale verrà estesa anche ad altre lingue. I sottotitoli al momento sono disponibili con altri servizi di videoconferenza, da Google Meet a Microsoft Teams e chiaramente Zoom non vuole più rimanere indietro sotto questo punto di vista.

