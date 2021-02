Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 27 febbraio

27 febbraio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, sabato 27 febbraio, caccia al milione di euro. La strada è sempre la stessa. Azzeccare la cinquina al concorso Million Day, gestito da Lottomatica. Occorre indovinare tutti e cinque i numeri per vedere il proprio conto bancario accogliere una somma importante. Fino ad ora ci sono riusciti 150 giocatori e ovviamente tutti quelli che scommettono sui cinque numeri sperano di entrare nella cerchia dei fortunati e magari di dare una vera e propria svolta alla propria vita.

Questa la combinazione vincente di oggi, sabato 27 febbraio: 1 - 4 - 32 - 40 - 49

I numeri - Come al solito diamo uno sguardo ai numeri ritardatari e a quelli più frequenti. Il più atteso è il 34 che non viene estratto da 46 concorsi. A due di distanza segue il 52 che manca da 36 concorsi. Poi il 5 da 32, il 13 da 31 e il 49 da 30. Tra i numeri che vengono estratti con maggiore frequenza, al primo posto continua a resistere il 20 uscito in ben 46 concorsi. Al secondo posto c'è il 51 che è stato estratto 43 volte. Poi a quota 42 tre a parimerito: il 46, il 17 e il 16. Come sempre i dati sono precedenti all'estrazione di oggi, sabato 27 febbraio. Nel concorso di ieri, venerdì 26 febbraio, è stato nuovamente estratto il 47 che mancava da ben 39 concorsi.

Vincicasa - Nell'estrazione di venerdì 26 febbraio di Vincicasa, nessuno ha realizzato il cinque. Montepremi in palio di oltre 53mila euro. La combinazione vincente è stata 21 28 29 32 39. I quattro punti centrati da altrettanti giocatori hanno ottenuto una vincita di poco superiore ai 547 euro, mentre i 212 tre si sono intascati 36 euro e mezzo. Ai 3.252 giocatori che hanno indovinato il due, sono andati 3 euro.

