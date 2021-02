Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 a

Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, torna l'appuntamento con Eurojackpot. La combinazione vincente e i due euronumeri relativi all’estrazione odierna, saranno comunicato poco dopo le ore 20 e verranno pubblicati su questa pagina.

Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 34 milioni di euro. L’Eurojackpot, nato ufficialmente nel mese di marzo del 2012, è il primo gioco con un montepremi in comune tra 18 Paesi europei. Ogni settimana in palio c’è un montepremi che cresce velocemente da un minimo di 10 milioni fino a un massimo di 90 milioni di euro.

EUROJACKPOT: ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI VENERDI' 26 FEBBRAIO 2021: (i numeri compariranno qui appena ufficializzati)

Quando c’è la vincita massima infatti il jackpot riparte sempre da un importo minimo di 10 milioni di euro e cresce rapidamente fino a raggiungere la vetta massima dei 90 milioni. Se dopo un certo numero di estrazioni viene superata la somma di 90 milioni di euro, la parte eccedente viene sommata al montepremi della categoria immediatamente inferiore, che diventa così più ricca.

Nello scorso concorso non è stato centrato il “5+2”. Finalmente un centro molto fortunato per l’Italia, a segno un “5+0” da 121.904,80 euro.

Caccia alla cinquina che vale un milione di euro

Il gioco dell’Eurojackpot è semplice e abbastanza immediato. Vanno scelti 5 numeri su un totale di 50 nel pannello blu e almeno 2 Euronumeri su 10 nel pannello relativo agli Euronumeri. La giocata minima è di 2 euro e la vincita massima la si può ottenere indovinando i 5+2 numeri che danno accesso al jackpot milionario. Ci sono inoltre dodici categorie di vincita e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 26. L’estrazione settimanale è in programma ogni venerdì sera alle ore 20.00.

I Paesi in cui è possibile giocare all’Eurojackpot sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Croazia, Islanda, Lettonia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Polonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. L’ultima nazione a vincere il jackpot è stata la Polonia giorno 11 settembre 2020.

Grande attesa per vedere che cosa succederà stasera, su questa pagina gli aggiornamenti dopo le ore 20.

