Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 26 febbraio

Ancora una volta caccia al milione di euro. E la strada è sempre la stessa: il concorso Million Day, gestito da Lottomatica. Come tutti i giorni la cinquina vincente viene estratta immediatamente alle ore 19. Occorre azzeccare tutti i numeri per mettersi in tasca il milione. Vengono pagate anche quaterne, terni e ambo, ma ovviamente con somme nettamente diverse. Il quattro vale mille euro, il tre ne paga cinquanta, il due appena due euro.

Questa la combinazione estratta oggi, venerdì 26 giugno: 3 - 11 - 30 - 47 - 51

I risultati del 10eLotto - Million Day a parte, come al solito il sito Agipronews annuncia le vincite più importanti del concorso del 10eLotto che sono state centrate nel concorso di giovedì 25 febbraio. Ad Accettura, in provincia di Matera, è stato messo a segno un otto da 150 mila euro. Sul podio delle vincite finiscono anche tre sei, il primo da 18mila euro centrato a Bologna. Gli altri due si dividono il terzo gradino: valgono 12.500 euro e sono stati centrati a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì Cesena, e a Sutera, in provincia di Caltanisetta. Il concorso del 10eLotto complessivamente ha distribuito 27 milioni di euro.

Superenalotto, il sei dei sogni - Cresce l'attesa per il concorso di domani. Il sei manca dalla scorsa estate quando fu centrato a Sassari e consentì al fortunato vincitore di mettersi in tasca 59 milioni di euro. Nell'ultimo concorso, quello di giovedì 25 febbraio, sei giocatori hanno indovinato il cinque, vincendo ognuno oltre 32mila euro. Il jackpot continua a salire ed è arrivato all'incredibile somma di 113.9 milioni di euro. Si tratta del settimo premio della storia del gioco e attualmente del secondo più alto al mondo.

