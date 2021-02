Superenalotto, nessun "6" e i "5" vincono 32 mila euro: il jackpot vola a oltre 113 milioni

25 febbraio 2021 a

Estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. Non è stato realizzato nè il "6" nè il "5+1". Il jackpot vola a oltre 113 milioni di euro, una cifra da favola, e la prossima estrazione è dietro l'angolo con i giocatori che tenteranno la giocata che può cambiare la vita. Il prossimo concorso del Superenalotto è infatti in programma sabato 27 febbraio. Sono stati premiati i giocatori che hanno centrato il "5": sono sei i fortunati e portano a casa 32.493 euro.

I "4" vincono invece 368 euro. Questi i numeri vincenti dell'estrazione avvenuta oggi, giovedì 25 febbraio 2021:

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 13 36 42 71 72 73

Numero Jolly: 62

Numero SuperStar: 30

L'ultima vincita record del Superenalotto risale al 27 ottobre 2016. Si tratta di una vincita da 163.538.706 euro. una cifra impressionante. Una vincita che è avvenuta grazie ad una schedina da 3 euro giocata a Vibo Valentia. Si tratta della più alta vincita mai assegnata ad un singolo giocatore del Superenalotto, il quale ha vinto con la stessa schedina anche un "6 Stella". In questa maniera ha anche ricevuto un ulteriore bonus da 2 milioni di euro.

La vincita più alta in assoluto assegnata fino ad oggi è invece quella da 177.729.043,16 euro vinta con un sistema da 70 quote con il concorso del 30 ottobre 2010.

La vincita arrivò dopo quasi un anno da un'altra vincita molto alta, ovvero quella da 147.807.299,08 euro assegnata a Bagnone in provincia di Massa Carrara. Era il 22 agosto 2009. Vincite davvero memorabili. Ma anche ai tempi delle lire non si scherzava.

Prima che l'Italia entrasse nell'euro infatti la vincita più alta che il gioco ha registrato fu di 63.329.539.100 lire, vinti in Puglia, a Peschici, in provincia di Foggia con il concorso del 31 ottobre 1998. Il superenalotto, come accennato, torna sabato 27 febbraio 2021 con un nuovo concorso e un jackpot che è volato sopra i 113 milioni di euro.

