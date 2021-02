Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 25 febbraio 2021

25 febbraio 2021 a

Oggi, giovedì 25 febbraio 2021, nuovo appuntamento con Million Day. Dalle ore 19, i numeri vincenti del concorso Lottomatica, compariranno su questa pagina. La caccia al milione che è in palio, ha cadenza quotidiana.

MILLION DAY. L'ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 25 FEBBRAIO: (qui i numeri appena verranno ufficializzati)

Million Day è un gioco semplice, rapido e avvincete, cha ha una vasta platea di giocatori quotidiani. Il nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica è partito ufficialmente in Italia lo scorso 7 febbraio 2018. Si tratta di un gioco che viene considerato un fratello minore del Superenalotto e che prevede un’estrazione al giorno (giorni festivi e prefestivi compresi) alle ore 19. Indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55 si vince un milione di euro.

Fin dalla sua nascita a febbraio 2018, sono state 150 le persone che hanno vinto il montepremi più alto del Million Day, appunto 1 milione di euro. Vedremo se con i numeri di oggi conosceremo il 151esimo. A Dicembre record di vincite in un solo giorno: venerdì 11 sono stati assegnati 5 premi milionari e 264 vincite da 1000 euro in tutta Italia. Venerdì 15 gennaio, a Longo (VI) in Veneto, ha fatto festa il terzo milionario del 2021. Martedì 9 febbraio a Palermo c'è stato il 150esimo milionario della storia della lotteria.

Il gioco è molto semplice e simile per certi versi al Superenalotto. La differenza è che invece di sei numeri su novanta se ne devono scegliere cinque su cinquantacinque.

L’altra differenza sostanziale rispetto al Superenalotto è che l’estrazione dei numeri non avviene solo tre volte a settimana ma appunto tutti i giorni alle 19. Il costo della giocata base è di 1 euro ma c’è la possibilità di abbonare una stessa giocata per più concorsi consecutivi fino a un massimo di venti.

Vince un milione di euro chi indovina tutti e cinque i numeri, ma ci sono dei premi anche facendo 2, 3 e 4.

Le vincite: 2 numeri: 2 euro. 3 numeri: 50 euro. 4 numeri: 1000 euro. 5 numeri: 1000000 euro. Cinque numeri per sognare e in molti tentano la giocata in grado di cambiargli la vita.

