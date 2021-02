Bollette: bonus automatico per acqua, luce e gas per 2,6 milioni di famiglie

25 febbraio 2021 a

a

a

Bollette, bonus automatico per le tariffe di acqua, luce e gas per 2,6 milioni di famiglie italiane. Il riconoscimento automatico dei

bonus sociali è riservato alle famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Da quest’anno infatti basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), ai fini dell’Isee, per ottenere la riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua. Ad annunciarlo è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).

Aumentano i prezzi di benzina e diesel. Al self service si sfiora un euro e mezzo al litro

Questo consentirà di superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari. Il meccanismo è entrato in vigore dal 1 gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Le verifiche utili all’ammissione alle agevolazioni inizieranno a luglio. Fino allo scorso anno, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al Caf allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la Dsu necessaria per ottenere la certificazione dell’Isee e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’Inps invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato, la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. Attraverso l’incrocio dei dati e all’esito positivo delle verifiche di ammissibilità definite dall’autorità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto.

Rifiuti, rimborsi sulla Tari per 1.600 famiglie grazie alla tariffa puntuale

Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza. Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare: con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; con almeno quattro figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro. Uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.

Ultimi giorni per chiedere l'esonero dal canone tv: ecco chi ne ha diritto e come deve fare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.