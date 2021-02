Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 25 febbraio 2021

25 febbraio 2021 a

a

a

Giornata di estrazioni quella di oggi, giovedì 25 febbraio 2021, per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Dalla ore 20, appena ufficializzati, su questa pagina i numeri vincenti. i numeri vincenti di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. Vedrete l'attesa sestina vincente del SuperEnalotto con un jackpot da favola, poi toccherà ai numeri delle Ruote del Lotto, e infine ci sarà la combinazione vincente del 10eLotto.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 24 febbraio 2021

Quello di oggi, seconda estrazione della settimana. è il concorso n° 24 che vede una spasmodica caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto con un jackpot in palio per l'estrazione odierna che mette in palio per il '6' ben 112.6 milioni di euro. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di martedì 23 febbraio, non ci sono stati '6' e '5+1', ma sei fortunati giocatori sono riusciti a centrare il '5' da 33mila euro. Così il jackpot ha continuato a crescere fino alla cifra in palio oggi.

Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto sono tornate a svolgersi nella modalità pre-pandemia. Questo significa che si inizia poco dopo le ore 20 con le Ruote del Lotto, che verranno estratte tutte insieme e non in tre diverse fasi. Sempre qualche minuto dopo le 20 conosceremo anche la sestina vincente del SuperEnalotto, con le estrazioni che si concluderanno intorno alle 20.40 con i numeri del 10eLotto e le quote del SuperEnalotto. Ci sarà maggiore celerità, quindi, nel conoscere il risultato.

Superenalotto, i "5" vincono 33 mila euro: il jackpot sale a oltre 112 milioni

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 febbraio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 febbraio 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione Lotto oggi giovedì 25 febbraio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 25 febbraio 2021:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE



10eLotto, estrazione di giovedì 25 febbraio 2021: i numeri vincenti

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

(Notizia in aggiornamento dalle ore 20)

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 23 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.