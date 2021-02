Playstation 5, irraggiungibile miraggio: impossibile acquistarla in modo lecito e c'è un perché

Christian Campigli 24 febbraio 2021 a

Da splendente icona ad irraggiungibile miraggio il passo può essere davvero breve. La Playstation non è solo la consolle preferita di milioni di videogiocatori sparsi nel mondo. Rappresenta anche una fetta importante degli introiti del colosso giapponese Sony.

Che dal 1994 ad oggi ha guadagnato miliardi di euro grazie alla propria invenzione. Basti pensare che sono stati venduti oltre cento milioni di esemplari per la prima versione, più di centocinquantasette milioni per la seconda, ottantasei milioni per la terza e centododici milioni per la quarta. Che dopo sette anni di onorato servizio è andata in pensione. Soppiantata, almeno nelle intenzioni dell'azienda nipponica, dalla Playstation 5. E qui casca l'asino.

Perché a distanza di tre mesi (il lancio ufficiale è del 19 novembre 2020) è sostanzialmente impossibile acquistarla in modo lecito. E al prezzo stabilito da chi l'ha ideata e realizzata. Ovvero quattrocento euro per la versione Digital (quella che non ha il lettore dvd e che obbliga gli utenti a comprare i giochi con carta di credito direttamente presso lo store virtuale di Sony), cento euro in più per la Standard, la versione classica, quella col lettore. La più ambita dai collezionisti, che così possono acquistare i blue ray nella propria confezione e, magari, tenerli in bella vista nel salotto di casa o nella propria cameretta, se si tratta di videogiocatori molto giovani. Non se ne trovano nei negozi di informatica, né tantomeno nei grandi magazzini di elettronica. Ogni tanto spuntano fuori dei drop, delle offerte limitate (dieci pezzi al massimo) sui negozi online. In breve scatta il passa parola, attraverso i social network.

E parte una folle rincorsa sul modello click day. I bagarini virtuali hanno buttato gli occhi su quello che potrebbe sembrare (ma assolutamente non è) un business di nicchia. Su Facebook sono centinaia le persone che creano annunci di questo tipo: “vendesi Ps5, prezzo di partenza settecento euro”.

Purtroppo in molti si lasciano tentare e acquistano la consolle quasi al doppio del suo valore. La pandemia, la noia nel restare chiusi nel proprio appartamento, i divieti di andare al cinema e al teatro hanno fatto esplodere un mercato già, per altro, in ottima salute. Negli ultimi dodici mesi le vendite di videogiochi sono letteralmente schizzate ad un più 73%. Ma quali sono i motivi di questi ritardi nelle consegne delle nuove consolle? Sony tace dal lontano 25 novembre. Non ci sono informazioni ufficiali sul perché i negozi non vengano riforniti. Ma secondo la quasi totalità dei siti specializzati il problema starebbe nella chiusura, a causa del Covid, di numerose aziende specializzate, ad esempio, nella realizzazione delle schede madri, una componente essenziale per assemblare la consolle. La sensazione è che questa pachidermica flemma andrà avanti almeno per tutto il 2021. Un dato sul quale si interroga il mercato: gli utenti resteranno fedeli al colosso del Sol Levante o lo tradiranno con la diretta concorrente, la consolle Xbox della Microsoft? Ai posteri l'ardua sentenza.

