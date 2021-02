Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 24 febbraio 2021

24 febbraio 2021 a

a

a

Torna oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, Sivincetutto Superenalotto. Poco dopo le 20, ora dell'estrazione, i numeri verranno pubblicati su questa pagina appena ufficializzati

Nel concorso di mercoledì scorso, 17 febbraio 2021, è stato centrato il 6. Dopo il 6 da oltre 62 mila euro centrato nel concorso del 27 gennaio, mercoledì scorso i sei numeri vincenti sono bastati per sbancare il jackpot. Oltre al vincitore di prima categoria da 48 mila euro, ci sono stati anche i punti 5 da 171 euro a testa. I punti “4” hanno vinto 28,83 euro a testa.Hanno vinto 16,81 euro i “3” mentre i punti “2” si sono accontentati di 5,00 euro ciascuno. Nell'ultimo concorso, il gioco ha distribuito premi per 201.174 euro.

Il "6" da 48.913,87 euro della scorsa settimana, secondo la comunicazione effettuata dalla Sisal, è stato centrato a Godega di Sant’Urbano (TV) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Bazzo Daniela situato in via Roma 13.

Sivincetutto superenalotto, a Treviso un "6" da quasi 49 mila euro. Le altre vincite

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO 2021 (qui compariranno i numeri ad estrazione ultimata)

COME SI GIOCA SiVinceTutto SuperEnalotto è il concorso speciale di SuperEnalotto che ogni mercoledì distribuisce tutto il montepremi del concorso in un’unica sera. Questo significa che in assenza di 6 saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l’intero montepremi. Come accennato, nella giocata del 17 febbraio scorso, il sei è stato centrato.

Sivincetutto Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 17 febbraio 2021

Giocare è semplicissimo: con la nuova formula infatti metti in gioco 12 numeri compresi tra 1 e 90, ma ne devi indovinare solo 6. La giocata minima costa 5 euro. Puoi giocare online tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00: le estrazioni avvengono ogni mercoledì. Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni ed essere titolare di un conto di gioco. Poco dopo le ore 20 conosceremo i fortunati di questa estrazione settimanale.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì 10 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.