Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 24 febbraio 2021

24 febbraio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con la fortuna, oggi mercoledì 24 febbraio 2021 con l'estrazione di Million Day. Caccia al milione che può cambiare la vita e il cui verdetto, come ogni giorno, è atteso per le ore 19. Su questa pagina i numeri non appena verranno comunicati. Il concorso Lottomatica ha spinto anche oggi molti italiani a giocare. Con uno sguardo, magari, ai numeri ritardatari. E, come riferisce il sito specializzato Agipronews, c'è un numero da considerarsi il re dei ritardatari.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 23 febbraio

ESTRAZIONE MILLION DAY MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO 2021: (qui i numeri vincenti non appena verranno comunicati ufficialmente)

Il 27, infatti, non si è fatto vedere neanche nel concorso di ieri, martedì 23 febbraio, toccando così le 62 estrazioni di assenza. In seconda posizione ci sono il 34 e il 47 che non si presentano rispettivamente da 43 e 37 turni. La Top Five dei ritardatari è completata da 52 e 5. Di seguito la top five dei ritardatari MillionDay (nuneri riferiti a dopo l'estrazione di martedì 23 febbraio): 27 da 62 turni; 34 da 43 turni; 47 da 37 turni; 52 da 33 turni; 5 da 29 turni.

La giocata minima er il Million Day è di 1 euro e permette di mettere in schedina 5 numeri; si vince già con il 2 (2 euro), con il 3 invece si centra un premio da 50 euro, e con il 4 uno da 1.000. Indovinando l’intera combinazione, poi, si ottiene la vincita da un milione di euro.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 22 febbraio

E’ possibile però giocare anche dei sistemi e si possono inserire in schedina fino a 9 numeri. Il prezzo della giocata sale, fino a un importo massimo di 126 euro, ma anche le vincite sono più elevate. Se si giocano 9 numeri e se ne centrano 2, si vincono 70 euro; con il 3 se ne portano a casa 870, con il 4 ben 7.120. Con il 5 infine oltre 1 milione e 23mila euro. Tutti gli importi delle vincite sono al netto della tassa sulla fortuna.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DALLE ORE 19

Million day, numeri vincenti dell'estrazione di domenica 21 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.