Superenalotto, i "5" vincono 33 mila euro: il jackpot sale a oltre 112 milioni

Nessun "6", nè "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi martedì 23 febbraio 2021. Il jackpot per il "6" sale così alla ragguardevole quota di 112.600.000,00 euro. La prossima estrazione è in programma giovedì 25 febbraio. I giocatori che hanno centrato il "5" sono stati sei e a loro vanno 33.284,80 euro ciascuno.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di martedì 23 febbraio 2021: 7-37-42-57-59-87. Numero jolly: 15. Numero superstar: 17.

Fra poco quindi, nuova caccia alla giocata che può cambiare la vita. Il SuperEnalotto continua a far notizia ed è proprio il Superenalotto a detenere il record del più alto jackpot mai vinto ad una lotteria europea con una singola giocata, ovvero quello da 209,1 milioni di euro di martedì 13 agosto 2019. Una cifra da record fu vinta a Lodi, in Lombardia, e vale 32 milioni in più rispetto al precedente record di 177,7 milioni di euro – vinti con una giocata sistemica da 70 quote con base a Milano. Il premio è stato rivendicato in forma anonima.

Lo stesso jackpot superò anche il record della più alta vincita ottenuta al SuperEnalotto con una singola giocata, detenuto in precedenza da un giocatore di Vibo Valentia che martedì 27 ottobre 2016 aveva vinto un jackpot da 163,5 milioni di euro. In quell’occasione, il fortunato giocatore non solo indovinò la sestina vincente del SuperEnalotto ma anche il numero SuperStar, vincendo così altri due milioni di euro – un’eventualità che secondo le probabilità di vincita può accadere soltanto una volta ogni 56 miliardi.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 33.284,80

Punti 4: 787 totalizzano Euro: 263,46

Punti 3: 24.042 totalizzano Euro: 25,63

Punti 2: 340.519 totalizzano Euro: 5,58

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 12 totalizzano Euro: 26.346,00

Punti 3SS: 252 totalizzano Euro: 2.563,00

Punti 2SS: 2.783 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 19.286 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 42.959 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.553 totalizzano Euro: 363.825,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 112.600.000,00

