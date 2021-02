Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 23 febbraio

23 febbraio 2021 a

Martedì 23 febbraio: nuovo assalto al milione di euro. Come tutti i giorni anche oggi Million Day dà la possibilità di vincere un milione di euro. La regola è sempre la stessa: per riuscirci occorre azzeccare la cinquina. E' una impresa per niente semplice dal punto di vista matematico, visto che le combinazioni possibili sono milioni e milioni. Ma la speranza degli scommettitori non viene mai meno e il concorso gestito da Lottomatica ogni giorno tira a sorte i numeri fortunati. Sono già 150 i giocatori che hanno azzeccato tutti e cinque i numeri ed hanno visto il loro conto corrente arricchirsi in maniera notevole.

Questa la combinazione vincente che è stata estratta nella giornata di oggi, martedì 23 febbraio: 9 - 12 - 38 - 45 - 46

Numeri ritardatari e frequenti - Come al soltito diamo uno sguardo alla situazione dei numeri, ricordando che l'analisi è relativa a prima dell'estrazione di oggi. Il numero più atteso è ancora il 27: manca da 61 concorsi. Sul secondo gradino del podio troviamo il 34 che invece non esce da 42 concorsi. Al terzo posto c'è il 47, atteso da 36 sorteggi. La quarta posizione è del 52 (32 concorsi) e la quinta del 5 (28). Il numero estratto con maggiore frequenza è il 20: è uscito 46 volte. Seguono il 51 (43 estrazioni) e tra a parimerito: 46, 17 e 16 che sono usciti 42 volte.

Superenalotto - Nella giornata di oggi, 23 febbraio, ovviamente grande attesa per il concorso del Superenalotto. Il sei manca dalla scorsa estate, da quando fu centrato a Sassari, in Sardegna. Il fortunatissimo giocatore si mise in tasca un jackpot di quasi 60 milioni di euro, per l'esattezza 59.472.355. Da allora il sei non è più uscito. Il jackpot è continuato a crescere ed ora tocca la cifra di 111.5 milioni di euro.

