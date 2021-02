Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 22 febbraio

22 febbraio 2021 a

a

a

Avanti con la maratona del milione di euro. Anche nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, è in programma il concorso quotidiano di Lottomatica. Come sempre alle ore 19 l'estrazione dei numeri vincenti. Occorre indovinare tutta la cinquina per vincere l'ambito milione. Dal giorno di istituzione del concorso ci sono riusciti 150 scommettitori.

Anche nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, il Corriere seguirà l'estrazione alle ore 19 e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Million day, numeri vincenti dell'estrazione di domenica 21 febbraio 2021

Lotto e Superenalotto - Intanto Agipronews annuncia che nell'ultima estrazione del Lotto, la vincita più importante è stata quella centrata ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. E' stato il premio più alto. Il fortunato giocatore ha incassato in un sol colpo 62.500 euro grazie ad una giocata di appena due euro sulla ruota Nazionale. Ha scommesso sulla combinazione 1 12 13 90. Ha così centrato sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Una vincita davvero particolarmente rara.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 20 febbraio 2021

La seconda vincita è stata quella di un giocatore di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che vedrà arrivare nelle sue tasche 52mila euro. A Catania, invece, un giocatore ha ottenuto un bottino da 22.750 euro. Festeggiamenti anche a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, dove un terno secco ha incassato la bella somma di 22.500 euro grazie ai numeri 1 12 13, anche in questo caso giocati sulla ruota Nazionale. Domani, martedì 23 febbraio, Lotto di nuovo protagonista. Ma ovviamente c'è grande attesa soprattutto per il concorso del Superenalotto. Il sei, infatti, manca dalla scorsa estate. Esattamente dal 7 luglio quando fu centrato a Sassari e consentì al fortunato giocatore di incassare l'incredibile somma di 59 milioni di euro. Il jackpot ora è schizzato alle stelle ed è arrivato a superare i 111 milioni di euro. Centrare il sei significa stravolgere la propria vita e quella delle future generazioni.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 20 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.