Superbonus 110%, Banco Desio: ottima partenza. Già 120 milioni di vouchers

Dopo solo 7 settimane dall'inizio dell'anno Banco Desio ha raggiunto il target di 120 milioni di vouchers sulla piattaforma messa a disposizione dei clienti per l'acquisto di crediti fiscali, confermandosi come un istituto specializzato nel supportare operatori e clienti su questa importante operatività. Come noto il Superbonus è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Banco Desio e della Brianza Spa ha mobilitato tutte le sue forze per fornire un supporto straordinario ai propri clienti e al territorio e facilitare l’accesso all’agevolazione puntando come sempre su semplicità, velocità ed approccio proattivo.

Soddisfatto l'amministratore delegato di Banco Desio, Alessandro Decio: "Vogliamo confermarci come il punto di riferimento per imprese e famiglie sul territorio per tutta l'operatività sul Superbonus. In questo momento così complesso, viviamo come una nostra priorità il voler fornire un aiuto forte anche alle nostre aziende eccellenti sul territorio che supportiamo anche con gli anticipi finanziari laddove richiesto. Abbiamo capito che i nostri clienti apprezzano molto il nostro impegno a supportarli anche con la nostra consulenza in filiale, cercando di rendere il processo e la documentazione quanto più semplice e lineare possibile. Poter rendere realizzabili anche le operazioni più complesse è il nostro tratto distintivo e contiamo di raggiungere risultati sempre piu' importanti!”.

Banco Desio e della Brianza Spa è presente con 249 filiali in 10 regioni: Lombardia, Umbria, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo. Serve oltre 300.000 clienti.

