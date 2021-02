Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 20 febbraio 2021

20 febbraio 2021 a

Riprende la caccia al milione di euro con Million Day. Oggi sabato 20 febbraio 2021 nuova e attesa estrazione alle ore 19. I cinque numeri vincenti di stasera saranno pubblicati su questa pagina subito dopo l'estrazione alle ore 19 una volta ufficializzati.

Ad oggi i vincitori del gioco Lottomatica che è quotidiano, non conosce soste nemmeno nei festivi, sono ben 150. Un gioco che spinge molti italiani a tentare la fortuna grazie anche alla facilità con la quale si gioca.

I cinque numeri vincenti dell'estrazione Million Day

Ecco l’estrazione dei numeri di oggi sabato 20 febbraio 2021: (i numeri appariranno qui appena ufficializzati)

Giocare a Million Day: l'obiettivo è quello di centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un milione di euro appunto. L’estrazione viene effettuata tutte le sere alle ore 19. Si può giocare fino alle 18.55 del giorno stesso oppure dalle 19.15 del giorno successivo. E’ anche possibile effettuare degli abbonamenti, fino al massimo di 20.

L'estrazione della cinquina che vale un milione di euro

Ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’App dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. Si può anche fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi. Continua a leggere per scoprire quanto puoi vincere:

Queste le frequenze e i ritardi aggiornati a oggi, sabato 20 febbraio, per il Million Day:

34 RITARDO 39; 18 RITARDO 39; 47 RITARDO 33; 52 RITARDO 29; 24 RITARDO 26; 5 RITARDO 25; 13 RITARDO 24; 49 RITARDO 23; 39 RITARDO 22; 20 RITARDO 22;



Quanto si può vincere: per i 5 il montepremi è di un milione di euro, con il 4 è di 1000 euro, per i 3 di 50 euro, per i 2 infine di 2 euro. Alle 19, come ogni giorno, il verdetto. Velocissimo e puntualmente pubblicato su questa pagina.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì 17 febbraio 2021

