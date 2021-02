Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 20 febbraio 2021

20 febbraio 2021 a

a

a

Una giornata molto attesa quella di oggi, sabato 20 febbraio 2021, per i giocatori di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. C'è un jackpot sontuoso che poco dopo le ore 20 potrebbe essere vinto, finire nelle mani di un fortunato giocatore. Su questa pagina pubblicheremo tutti i numeri vincenti del concorso non appena verranno ufficializzati.

I cinque numeri vincenti dell'estrazione Million Day

Per l'estrazione del Superenalotto stasera il jackpot vale la bellezza di 110.3 milioni di euro. Anche nell'estrazione di giovedì scorso, la seconda della settimana, nessuno è infatti riuscito a centrare il "6" e il "5+1" e in questo modo il jackpot si è impennato ancora. Così eccoci arrivati all'appuntameto di questa sera, sempre rigorosamente alle ore 20. La cifra in palio è davvero importante ha spinto sempre più italiani a tentare la giocata che potrebbe cambiare la vita. Nell'estrazione avvenuta giovedì sono stati comunque centrati nove ’5’ da 21.750,75 euro ciascuno.

In sequenza, dopo l'estrazione della sestina del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al SuperStar, conosceremo sempre su questa pagina anche le quote e le eventuali vincite di giornata.

Estrazione SuperEnalotto di oggi sabato 20 febbraio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 20 febbraio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Superenalotto, centrati nove "5" da 21 mila euro. Il jackpot sale ancora

Estrazione Lotto oggi sabato 20 febbraio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 20 febbraio 2021

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

10eLotto, estrazione di sabato 20 febbraio 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi sabato 20 febbraio 2021.



I numeri del 10eLotto: --

Numero Oro: --

Doppio Oro: -- --

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DOPO LE ORE 20

L'estrazione della cinquina che vale un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.