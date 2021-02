Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 19 febbraio

19 febbraio 2021 a

Venerdì 19 febbraio al Million Day come tutti i giorni caccia alla cinquina che vale un milione di euro. Il concorso di Lottomatica come al solito dà appuntamento agli scommettitori alle ore 19 per l'estrazione in diretta.

Questa la combinazione vincente estratta oggi, venerdì 19 febbraio: 4 - 9 - 22 - 31 - 53

I numeri - Diamo uno sguardo alla situazione dei numeri ritardatari e frequenti, ricordando che l'analisi è relativa a prima dell'estrazione di oggi. Il 27 non esce da 57 concorsi, al secondo posto ci sono il 34 e il 18 che mancano entrambi da 38 estrazioni. Poi il 47 (32) e il 52 (28). Tra i numeri frequenti primeggia il 20: è uscito per ben 45 volte. Il 51 segue a due lunghezze di distanza. Il terzo gradino del podio se lo dividono 46, 17 e 16: per loro 42 estrazioni.

L'estrazione della cinquina che vale un milione di euro

Lotto - Come al solito Agipronews annuncia quelle che sono state le vincite più importanti dell'estrazione di giovedì 18 febbraio. A Piacenza un fortunato giocatori con una puntata complessiva di 5 euro ha ottenuto una quaterna, un terno e un ambo sulla ruota di Roma. Ha giocato i numeri 7 12 47 e 58 e ha vinto ben 125.250 euro. A Giussano, in provincia di Monza e Brianza, la seconda vincita del concorso: 26.250. Infine ad Agropoli, in provincia di Salerno, un giocatore ha ottenuto 23.750 euro. Complessivamente il concorso ha distribuito premi per otto milioni di euro. Dall'inizio dell'anno sono state assegnate vincite per 170 milioni.

Superenalotto - Grande attesa per il concorso di domani, sabato 20 febbraio. Il sei manca ormai da oltre sette mesi. L'ultima volta fu centrato il 7 luglio dello scorso anno. Il jackpot continua a salire e domani sarà di oltre 110 milioni di euro.

