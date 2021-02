Superenalotto, centrati nove "5" da 21 mila euro. Il jackpot sale ancora

18 febbraio 2021 a

a

a

Nessun ’6’ né ’5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Ecco la combinazione vincente: 28, 52, 56, 62, 66, 72, Numero Jolly: 58 SuperStar: 13. Centrati invece nove ’5’ da 21.750,75 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è di 110.300.000 di euro.

La prossima estrazione, l'ultima della settimana, avverrà sabato 20 febbraio alle ore 20. Il jackpot è salito a una cifra ancora più alta e saranno molti gli italiani che tenteranno la strada della fortuna in attesa di vedere le estrazioni del concorso di sabato.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di martedì 16 febbraio 2021

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 21.750,75

Punti 4: 508 totalizzano Euro: 400,38

Punti 3: 19.398 totalizzano Euro: 31,14

Punti 2: 310.620 totalizzano Euro: 6,00

Superenalotto ancora senza sei. Il jackpot vola a 109 milioni di euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 40.038,00

Punti 3SS: 223 totalizzano Euro: 3.114,00

Punti 2SS: 3.546 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 25.583 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 65.401 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.137 totalizzano Euro: 353.425,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 110.300.000,00

Il SuperEnalotto detiene il record del più alto jackpot mai vinto ad una lotteria europea con una singola giocata, ovvero quello da 209,1 milioni di euro di martedì 13 agosto 2019. Questa cifra da record fu vinta a Lodi, in Lombardia, e vale 32 milioni in più rispetto al precedente record di 177,7 milioni di euro – vinti con una giocata sistemica da 70 quote con base a Milano. Il premio è stato rivendicato in forma anonima.

Lo stesso jackpot superò anche il record della più alta vincita ottenuta al SuperEnalotto con una singola giocata, detenuto in precedenza da un giocatore di Vibo Valentia che martedì 27 ottobre 2016 aveva vinto un jackpot da 163,5 milioni di euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 18 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.