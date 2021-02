Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 18 febbraio 2021

18 febbraio 2021 a

a

a

Torna alle ore 20, l'appuntamento con la fortuna. Sono previste le estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri vincenti di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, Verranno pubblicati non appena ufficializzati su questa nostra pagina.

Superenalotto, i numeri vincenti di sabato 13 febbraio

La sequenza dell'estrazione per questo secondo appuntamento della settimana, e quindi sarà la seguente: la sestina fortunata del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione del 10eLotto. Il jackpot del concorso Sisal ha raggiunto la cifra ragguardevole dei 109 milioni di euro. L'ultima estrazione non ha regalato né 6 né 5+1, ma "solo" sei punti "5" da 33.127 euro, mentre ai "4" sono andati circa 270 euro. Il jackpot da capogiro ha portato molti italiani a tentare la giocata in grado di cambiare la vita.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di martedì 16 febbraio 2021

Il Lotto ha invece portato fortuna a Lanciano, in provincia di Chieti, dove è stato centrato un terno da 2 8mila euro. La vincita più alta del 10eLotto, pari a 40 mila euro, è stata invece realizzata a Terni. Veniamo all'estrazione dei numeri che dopo le 20 troverete pubblicati qui sotto in attesa delle relative quote del Superenalotto, davvero molto attese in considerazione dello straordinario jackpot che c'è in palio.

Lotto oggi: estrazione di giovedì 18 febbraio 2021, i numeri vincenti

In basso le combinazioni delle dieci ruote del Lotto e della ruota Nazionale .

Estrazione Lotto 18 febbraio 2021

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale



Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri di giovedì 18 febbraio 2021

In basso la combinazione dell'estrazione di oggi giovedì 18 febbraio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar

Combinazione SuperEnalotto:

Numero Jolly:

SuperStar:

Estrazione 10eLotto di oggi 18 febbraio 2021

Qui sotto i numeri del 10eLotto del 18 febbraio 2021

Combinazione 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

(Notizia in aggiornamento dopo le ore 20)

Superenalotto ancora senza sei. Il jackpot vola a 109 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.