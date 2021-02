Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 18 febbraio

18 febbraio 2021 a

Alle ore 19 caccia al milione di euro. Come tutti i giorni anche oggi, giovedì 18 febbraio, estrazione di Million Day, il concorso gestito da Lottomatica. Occorre centrare la cinquina per vincere il milione che dall'istituzione del gioco ha già fatto felici 150 giocatori di tutta Italia. Naturalmente non è affatto semplice azzeccare la cinquina.

Questa la combinazione vincente di oggi, 18 febbraio: 3 - 15 - 28 - 40 - 51

Numeri ritardatari e frequenti - Diamo un'occhiata ai numeri, ovviamente analisi riferita a prima dell'estrazione. Il ritardatario per eccellenza è il 27 che non esce da 56 giorni. Al secondo posto troviamo il 18 e il 34, nettamente staccati visto che sono 37 concorsi che non vengono estratti. Seguono il 47 che manca da 31 edizioni di Million Day e il 52 da 27. Ovviamente come al solito dall'altra parte troviamo i numeri frequenti. Al primo posto c'è il 20 che ha collezionato 45 uscite. Secondo è il 51 con 43, mentre al terzo posto ci sono tre numeri: 46, 17 e 16: mancano da 42 concorsi.

Vincita al Lotto - Nella giornata di oggi è in programma anche l'estrazione del Lotto, che come al solito il Corriere seguirà in diretta. Intanto nell'ultimo concorso, quello di martedì 16 febbraio, a Lanciano, in provincia di Chieti, è stata centrata la vincita più alta grazie ad una puntata complessiva di dieci euro sulla ruota di Bari. Come spiega il Agipronews, i numeri 19-33-45 hanno consentito al fortunato giocatore di azzeccare tre ambo ed un terno. Complessivamente ha quindi vinto 28 mila euro. Vincita importante anche a Gassino Torinese dove un altro giocatore ha ottenuto un premio di 24.900 euro, mentre a Palermo uno scommettitore ha centrato una vincita da 14 mila. A Bolzano vincita da 10mila euro al Simbolotto. Complessivamente il concorso ha distribuito premi per 5.8 milioni di euro.

