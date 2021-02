Sivincetutto superenalotto, a Treviso un "6" da quasi 49 mila euro. Le altre vincite dell'estrazione del 17 febbraio 2021

18 febbraio 2021 a

Un Sivincetutto Superenalotto ricco quello dell'estrazione avvenuta ieri sera, mercoledì 17 febbraio 2021. È stato realizzato a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso, il "6" da 48.913,87 euro. La combinazione vincente è stata la seguente: 6 8 11 20 26 55. La schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal "Tabaccheria Bazzo Daniela" di Via Roma 13. In totale - riferisce agipronews - sono stati distribuiti premi per oltre 200 mila euro con 17.634 vincite complessive: sono stati realizzati anche quaranta “5” da 171 euro ciascuno. Sono stati 572 i punti “4” da 28,83 euro, 3.709 i punti "3" da 16,81 euro e 13.312 i “2” da 5,00 euro.

Il Sivincetutto Superenalotto sta conquistando sempre più italiani, anche per la sua semplicità. vanno scelti almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera, quel del mercoledì che è il giorno nel quale avviene l'estrazione. In tutti i Punti di Vendita Sisal, sono disponibili le nuove schede di gioco. La meccanica di gioco resta sempre uguale: 12 numeri da giocare e 6 da indovinare.

Con SiVinceTutto il montepremi viene assegnato in un’unica sera: si vince con 6 ma anche con 5,4,3 e 2 punti perché, in assenza di 6, il montepremi viene distribuito fra le altre categorie di gioco. L’estrazione è ogni mercoledì e bastano 5 euro per una giocata.

Con SiVinceTutto giochi insomma ben 12 numeri invece dei soliti 6. Quindi raddoppiano i numeri in gioco e puoi vincere più spesso. Vinci indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6. In questo caso la fortuna è passata in provincia di Treviso con l'estrazione di ieri.

