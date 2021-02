Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 a

Nuovo appuntamento con la fortuna con Million Day, oggi mercoledì 17 febbraio 2021, L'estrazione dei numeri vincenti avverrà come ogni giorno (anche in quelli festivi) alle ore 19, I numeri verranno subito comunicati e saranno pubblicati su questa pagina appena ufficializzati. Stasera alle ore 19 sapremo se avremo un milionario.

La cinquina vale un milione di euro: i numeri estratti

Ecco l’estrazione dei numeri di oggi mercoledì 17 febbraio 2021: (qui compariranno i numeri appena verranno estratti).

COME SI GIOCA Giocare al Million Day è davvero molto semplice ed è per questo che sempre più italiani tentano la fortuna nel concorso quotidiano Sisal. Non bisogna far altro che altro centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un milione di euro appunto. L’estrazione viene effettuata, come accennato, tutte le sere alle ore 19. Si può giocare fino alle 18.55 del giorno stesso oppure dalle 19.15 del giorno successivo. E’ anche possibile effettuare degli abbonamenti, fino al massimo di 20.

Possibile giocare anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’App dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. Si può anche fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

Ecco quanto si può vincere al Million Day: Per i 5 il montepremi è di un milione di euro. Con il 4 è di 1000 euro, per i 3 di 50 euro, per i 2 infine di 2 euro.

Ecco quali sono le frequenze e i ritardi aggiornati a oggi, mercoledì 17 febbraio , per il concorso del Million Day:

18 RITARDO 35; 34 RITARDO 35; 48 RITARDO 29; 47 RITARDO 29; 52 RITARDO 25; 24 RITARDO 22; 5 RITARD O21; 13 RITARDO 20; 49 RITARDO 19; 39 RITARDO 18.

