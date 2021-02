Sivincetutto Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 a

Appuntamento con la fortuna, oggi mercoledì 17 febbraio 2021 con Sivincetutto Superenalotto.Il montepremi in palio: il jackpot ammonta a 204.162,00 euro. L'estrazione dei numeri vincenti avverrà alle ore 20 e appena i numeri saranno stati resi noti li pubblicheremo su questa pagina.

Sivincetutto Superenalotto è il concorso speciale Sisal SuperEnalotto che mette in palio tutto il montepremi ogni mercoledì sera alle ore 20, il jackpot non si accumula e la cifra di oggi è da capogiro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI MWERCOLEDI' 17 FEBBRAIO 2021 (i numeri appariranno qui appena ufficializzati)

Le regole del gioco sono da sempre molto semplici e chiare. Ciò che è richiesto è la scelta di 12 numeri da 1 a 90 da mettere in schedina: per vincere ne dovrete indovinare sei per il premio maggiore, ma le categorie relative ai premi, sono svariate. Ciò che occorre ricordare è che l’intero montepremi sarà distribuito interamente nella sera dell’estrazione. Ogni giocata ha un costo di 5 euro ed è in programma - come anticipato - ogni mercoledì alle ore 20.00.

Sarà possibile giocare al SiVinceTutto tutti giorni dalle 6:00 alle 23:55 e il mercoledì, giorno di estrazione, fino alle 19.30. Ovviamente oltre alla tradizionale giocata in ricevitoria sarà possibile anche farlo online, previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati per le lotterie online. Sarà inoltre possibile scegliere di giocare la propria combinazione preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Per verificare l’eventuale vincita, oltre alle nostra pagina web è possibile farlo anche in ricevitoria, su Sisal TV, sui siti ufficiali del SiVinceTutto e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Si tratta di un concorso molto avvincente che ogni settimana richiama molti appassionati che cercano la giocata che può cambiare la vita.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20)

