Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 febbraio 2021

Ancora una volta assalto alla cinquina che vale la bellezza di un milione di euro. L'appuntamento con Million Day è quotidiano e il concorso gestito da Lottomatica ogni giorno dà la possibilità ai suoi scommettitori di vedere aumentare notevolmente il conto bancario. Per vincere il milione in palio, però, occorre azzeccare tutti e cinque i numeri estratti, cosa per niente semplice. Da quando il gioco è stato lanciato sul mercato nazionale, ci sono riusciti soltanto 150 scommettitori.

Questa la combinazione vincente estratta oggi, martedì 16 febbraio: 1 - 10 - 12 - 40 - 48

Superenalotto, il jackpot da favola da oltre 107 milioni

Superenalotto - Naturalmente come tutti i martedì, la giornata di oggi ha in programma anche le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Se il primo gioco è quello storico del nostro Paese, amatissimo dagli appassionati dei numeri, il secondo si presenta con un jackpot da favola. Il sei manca dal 7 luglio dello scorso anno, quando fu centrato a Sassari e regalò al fortunato giocatore 59 milioni di euro. Il jackpot è cresciuto sino a diventare il settimo più alto di tutti i tempi: se oggi qualcuno riuscirà a centrare il sei, si metterà in tasca oltre 107 milioni di euro.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 febbraio 2021

VinciCasa - Nella giornata di ieri, lunedì 15 febbraio, invece, è andato in scena anche il concorso VinciCasa, dotato di un montepremi leggermente superiore ai 51mila euro. La combinazione vincente è stata 1 5 18 34 37, ma non ci sono stati cinque. Un solo 4 che dà diritto ad una vincita di 2.104 euro. I 319 giocatori che hanno centrato il tre hanno vinto 23 euro, mentre ai 3.821 che hanno azzeccato il due ne vanno 2.68. Nel concorso occorre scegliere cinque numeri tra i quaranta che sono in gioco. Azzeccarli tutti significa vincere soldi e l'acquisto di un immobile.

La cinquina che vale un milione di euro: i numeri estratti

