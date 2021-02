Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 febbraio 2021

16 febbraio 2021 a

Primo assalto della settimana al sei da oltre 107 milioni di euro. Oggi, martedì 16 febbraio, estrazione del Superenalotto e gli scommettitori sognano il colpo della vita. Il sei manca dal 7 luglio dello scorso anno, quando fu centrato in provincia di Sassari e regalò al fortunato vincitore ben 59 milioni di euro. Da allora nessuno è più riuscito ad azzeccare i sei numeri e il montepremi è continuato a salire, fino a diventare uno dei più ricchi della storia del concorso.

Anche nella giornata di oggi, martedì 16 febbraio, il Corriere seguirà l'estrazione in tempo reale e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Ovviamente il martedì è anche il giorno del Lotto. Di seguito, quindi, le ruote e i numeri estratti

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA SESTINA VINCENTE

Numero jolly

Numero Superstar

10eLOTTO

Scommesse sportive - A proposito di giochi e di numeri, tornano protagoniste anche le scommesse della Champions League. Nella giornata di domani mercoledì 17 febbraio, la Juventus affronterà il Porto negli ottavi di finale della maggiore competizione europea di calcio. Delusi dalla sconfitta di campionato contro il Napoli, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo vogliono a tutti i costi ottenere un risultato positivo. Gli analisti della Stanleybet.it se ne sono resi perfettamente conto e li vedono favoriti nella sfida in Portogallo. La vittoria della Vecchia Signora è pagata 2.06, mentre un successo del Porto varrebbe quasi il doppio: 3.90. Il pareggio è invece quotato 3.25. Ma non sarà una partita così semplice per i bianconeri di Pirlo. Il Porto nelle precedenti sei gare in ben cinque occasioni è riuscito a non prendere gol. E siccome la Juve nei precedenti di coppa contro i portoghesi in tre occasioni ha mantenuto la porta inviolata, l'Under è considerato più probabile dell'Over: 1.68 contro 2.11.

