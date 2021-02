Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 15 febbraio 2021

15 febbraio 2021 a

Inizia una nuova settimana del mese di febbraio 2021 e dal punto di vista del gioco l'obiettivo del lunedì è sempre lo stesso: centrare la cinquina del Million Day. Anche oggi, 15 febbraio, alle ore 19 avverrà l'estrazione della combinazione vincente e un milione di euro sarà assegnato a chi riuscirà a indovinare tutti e cinque i numeri del concorso che viene gestito da Lottomatica.

Anche nella giornata di oggi, lunedì 15 febbraio, il Corriere segurà l'estrazione in tempo reale e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente del concorso.

Caccia alla cinquina che vale un milione di euro

Sono già 150 gli italiani che hanno incassato un milione di euro da quando è stato lanciato il gioco di Lottomatica. L'ultimo in ordine di tempo ha vinto martedì 9 febbraio grazie ad una scommessa plurima da cinque euro che è stata convalidata a Palermo. Ovviamente dall'inizio del concorso migliaia sono state invece le vincite da mille euro, che si ottengono centrando la cinquina.

Superenalotto, ancora nessun sei: il jackpot vola oltre 107 milioni

Superenalotto - Nell'altro amatissimo concorso (estrazioni martedì, giovedì e sabato), aspettando la sestina che ormai vale oltre 107 milioni di euro, nell'estrazione di sabato 13 febbraio sono stati nove i giocatori che hanno azzeccato cinque numeri e vinto 26.611,81 euro. Ovviamente non senza amarezza perché indovinare anche il sesto estratto avrebbe significato intascare una somma oltre la fantasia. Uno dei nove scommettitori, comunque, ha giocato nel comune di Prato. Come riporta agipronews, la schedina è stata convalidata in località San Ippolito, in via Visiana 140. Il sei continua ad essere latitante e nel concorso di domani, martedì 16 febbraio, il jackpot si avvicinerà a 108 milioni di euro. La sestina milionaria manca da oltre sette mesi, con esattezza dal 7 luglio dell'anno scorso, quando un giocatore di Sassari azzeccò la combinazione vincente e conquistò oltre 59 milioni di euro. L'attuale jackpot è uno dei più ricchi della storia del concorso.

Caccia al jackpot da favola: oltre 106.5 milioni di euro

