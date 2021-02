Banca Mps, Sileoni (Fabi): "Del Vecchio è contro l'integrazione con Unicredit"

14 febbraio 2021 a

Tra le emergenze che deve affrontare velocemente il nuovo governo guidato da Mario Draghi, non ci sono soltanto la pandemia da Covid 19 e la grave situazione che sta vivendo complessivamente il Paese dal punto di vista economico, ma anche il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena che è ora di definire. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervenendo durante la trasmissione Omnibus su La7. Sileoni ha spiegato che "Il governo guidato da Mario Draghi dovrà trovare una soluzione e mettere in salvataggio Montepaschi, magari anche attraverso un’asta internazionale". Ha inoltre sottolineato che a suo avviso "la crisi del governo Conte ha provocato un rallentamento nella operazione con Unicredit.

Ma le resistenze interne di importanti azionisti italiani di Unicredit e di Mediobanca, come Leonardo Del Vecchio, che non vedono di buon occhio l’integrazione con Montepaschi, potrebbero creare ulteriori incertezze e rallentamenti”. Il segretario generale della Fabi nel suo intervento ha inoltre aggiunto che secondo lui “il Tesoro, con l’ottimo direttore generale Alessandro Rivera, è determinato ad andare avanti, mettendo sul piatto risorse economiche importanti. Finora le pessime gestioni di Banca Mps, per cui sono stati varati aumenti di capitale da 20 miliardi di euro in sette anni, di cui 6.5 miliardi a carico dello Stato, sono state pagate soltanto dalle lavoratrici e dai lavoratori della banca con i loro sacrifici, mentre i veri responsabili l’hanno fatta franca”.

Sileoni è inoltre fermamente convinto che se salta Banca Mps, rischia di saltare "l’interno sistema bancario del Paese” ricordando che “lo Stato italiano ha speso meno di tutti in Europa per i salvataggi bancari”. Insomma secondo il segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani, definire il futuro della banca non è decisivo soltanto per la stessa Mps. Le prossime settimane saranno decisive per le scelte sull'istituto bancario.

