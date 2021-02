San Valentino, Coldiretti: "Piante e fiori in regalo da quattro italiani su dieci"

14 febbraio 2021 a

a

a

A San Valentino quest'anno quasi 4 italiani su 10 scelgono come regali piante o fiori. L’emergenza Covid ha anche cambiato le modalità di acquisto con un forte crescita delle consegne a domicilio e degli ordini on line ma anche un contenimento della spesa pro capite stimata in media 30 euro. A rivelarlo un'indagine di Coldiretti, realizzata in occasione della festa degli innamorati del 14 febbraio.

Video su questo argomento Il regalo di Ilary a Francesco Totti per San Valentino. Ma lui la manda a quel paese | Video

"Con 8 italiani su 10 che con l’emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l’economia e l’occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa, la festa di San Valentino è il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia e salvare 27mila imprese con circa 200mila posti di lavoro nella filiera del florovivaismo made in Italy che ha pagato un prezzo pesantissimo alla crisi causata dalla pandemia. Un vero e proprio tsunami senza precedenti nella storia dell’Italia dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio sono stati azzerati eventi pubblici, fiere e assemblee, cresime, comunioni, battesimi e sposalizi", spiega Coldiretti. "La crisi generata dal virus ha stravolto i programmi di promessi sposi e famiglie e azzoppato i bilanci delle aziende che adesso puntano sull’apertura della stagione 2021 con il tradizionale appuntamento di San Valentino", sottolinea l'associazione di categoria. I doni floreali per la giornata degli innamorati vengono prima di cioccolatini (32%), dei capi di abbigliamento (18%) e gioielli (10%) e altro (4%), ma per non sbagliare ed evitare gaffe imbarazzanti è importante conoscerne il linguaggio e il galateo. Se il colore rosso significa passione ardente, quello bianco testimonia l’amore puro e spirituale mentre il colore corallo rivela il desiderio. Ancora la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l’arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine.

"Zona arancione prorogata di un giorno". La richiesta di Toti a Draghi: ecco perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.