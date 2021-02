Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 14 febbraio 2021

14 febbraio 2021 a

La domenica non è giorno di festa per Million Day, il concorso gestito da Lottomatica. Anche nella giornata di oggi, 14 febbraio, un milione di euro è pronto per chi riuscirà ad azzeccare la cinquina. Compito ovviamente non semplice da un punto di vista statistico. Occorre indovinare tutti i numeri estratti per rivoluzionare il proprio conto bancario e in buona parte anche la propria vita.

Anche oggi domenica 14 febbraio, come sempre il Corriere seguirà in tempo reale l'estrazione delle ore 19 e riporterà su questa stessa pagina la cinquina vincente.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 febbraio 2021

Eurojackpot - L'agenzia Agipronews, intanto, pubblica il resoconto del concorso Eurojackpot di venerdì 12 febbraio. Nessuno scommettitore d'Europa è riuscito a centrare il 5 + 2 e il montepremi nel concorso di venerdì prossimo, 19 febbraio, salirà fino a ben 21 milioni di euro. In sei giocatori hanno ottenuto il 5 + 1, vincendo 312.949 ciascuno. Cinque vincite sono state centrate in Germania, mentre una in Islanda. Sono stati realizzati anche quattro 5 + 0 che danno diritto a una vincita di 165.678. La combinazione vincente è stata 15 18 24 27 44 mentre gli euronumeri estratti 2 e 7.

Caccia al jackpot da favola: oltre 106.5 milioni di euro

Superenalotto - La prossima settimana sarà importante anche per il concorso più amato in Italia, il Superenalotto. Il sei manca dal 7 luglio 2020 quando fu centrato a Sassari e regalò al vincitore un jackpot da 59 milioni di euro. Il montepremi nel concorso di martedì 16 febbraio volerà sino a 108.9 milioni, il settimo della storia del gioco.

Simbolotto - Nel concorso di sabato 13 febbraio, la combinazione casuale dei 5 simboli sui 45, abbinata automaticamente e in maniera gratuita, è stata la seguente: 9 culla, 18 cerino, 19 risata, 7 vaso e 12 soldato. Il concorso era abbinato alle giocate che sono state effettuate sulla ruota di Cagliari.

La cinquina che vale un milione di euro. Ecco i numeri

