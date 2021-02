Superenalotto, nessun sei. In nove sfiorano il sogno e centrano il cinque. Il jackpot vola oltre 107 milioni

13 febbraio 2021 a

a

a

Niente da fare. Un'altra settimana senza il sei. Il Superenalotto nemmeno nell'estrazione di oggi, sabato 13 febbraio, regala la clamorosa vincita. Il jackpot continua a salire incredibilmente e nel prossimo concorso, quello di martedì 16 febbraio, toccherà l'incredibile somma di 107.9 milioni di euro. E' il settimo premio della storia del gioco. Nell'estrazione di oggi sono stati ben nove i giocatori che hanno accarezzato il sogno di stravolgere la propria vita, quella dei familiari e delle loro future generazioni. In nove, infatti, hanno indovinato cinque numeri, mancando soltanto quello decisivo. Si consolano con una vincita di oltre 26 mila euro, per l'esattezza 26.611,81. Una bella somma ma che non impedirà di masticare un po' di amaro in bocca. Sono stati realizzati anche due 4 Stella che hanno fruttato 43.820 euro ciascuno. Toccherà attendere la prossima settimana per capire se sarà quella che incoronerà il nuovo milionario. Il sei manca al Superenalotto dal 7 luglio dello scorso anno, quando a Sassari, in Sardegna, furono vinti 59 milioni di euro.

In ogni caso questa è stata la combinazione vincente: 63 46 39 58 77 36. Numero jolly 57. Superstar 65.

La cinquina che vale un milione di euro. Ecco i numeri

A parte i cinque, i giocatori che hanno totalizzato quattro punti sono stati 564 ed hanno vinto 438.20 euro ciascuno. Ben 21.838 i tre che intascano 33.77 euro. I due invece sono 353.564 e possono ritirare 6.45 euro ciascuno. Le vincite istantanee da 25 euro sono state 17.240 e hanno fruttato complessivamente 431 mila euro.

Caccia al jackpot da favola: oltre 106.5 milioni di euro

Siamo alle quote SuperStar. Nessuna vincita 5 Stella, mentre come scritto sopra due sono state quelle 4 Stella che incasseranno 43.820 euro ciascuna. A totalizzare il 3 Stella sono stati in 86 e vincono 3.377 euro. Vanno 100 euro ai 1.627 giocatori del 2 Stella, mentre dieci a chi ha centrato 1 Stella (sono stati in tutto 11.140). Infine i 28.001 con Zero Stella: a loro solo cinque euro. Come tutti gli altri sogneranno il jackpot da 107 milioni nell'estrazione di martedì.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.