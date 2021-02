Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 febbraio 2021

13 febbraio 2021 a

a

a

Nel giorno della caccia al jackpot da favola del Superenalotto (oltre 106.5 milioni di euro), oggi sabato 13 febbraio, ovviamente appuntamento anche con il classico Million Day gestito da Lottomatica. Ogni giorno è possibile vincere un milione di euro, ma ovviamente occorre indovinare la cinquina estratta. Cosa per niente semplice.

Anche oggi, sabato 13 febbraio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente in tempo reale su questa stessa pagina.

Caccia al jackpot da favola: oltre 106.5 milioni di euro

I numeri ritardatari e frequenti - Come al solito diamo uno sguardo alla situazione dei numeri. Ovviamente è quella relativa a prima dell'estrazione di oggi, sabato 13 febbraio. Il numero che ha accumulato il ritardo maggiore è il 27: non viene estratto da 51 giorni consecutivi, quasi due mesi. E' seguito dal 53 che manca da 35 concorsi. Il terzo gradino del podio dei ritardatari spetta al 34 e al 18: non escono da 32 estrazioni. Completa le prime cinque posizioni il 48 che manca da 26 giocate. Diamo ora uno sguardo ai numer più frequenti. Al primo posto troviamo il 20, estratto per ben 45 volte. Il 51 segue un gradino sotto, insieme al 17: sono stati tirati fuori 44 volte. Il 46 è uscito in 42 estrazioni, così come il 2.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 febbraio 2021

Simbolotto - Nel concorso di giovedì 11 febbraio, la fortuna ha baciato ancora una volta la Sardegna. Uno scommettitore di Sassari ha vinto oltre 27 mila euro con una giocata da 2 euro e mezzo sulla ruota di Cagliari. Ha azzeccato i numeri giocati come sorte: 39 forbici, 12 soldato, 16 naso, 28 ombrello, 6 luna. Un bel colpo nel gioco che è l'opzione del classico Lotto. E' costituita da una combinazione causale di 5 simboli sui 45 che sono a disposizione e che vengono automaticamente abbinati a ogni giocata effettuata nella ruota che nel mese è in promozione. Un colpo di fortuna che ha consegnato una bella somma al giocatore.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 12 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.