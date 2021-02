Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 febbraio

13 febbraio 2021 a

Più di 106.5 milioni di euro. E' un jackpot da brividi quello che mette in palio il Superenalotto nella giornata di oggi, sabato 13 febbraio 2021. Il sei continua a mancare dal 7 luglio dell'anno scorso, quando a Sassari uno scommettitore portò a casa la somma di 59 milioni. Da allora in diversi si sono avvicinati, centrando il cinque, ma nessuno ha più indovinato il sei. E il montepremi è continuato a crescere, fino a diventare uno dei maggiori della storia del concorso.

Anche oggi il Corriere seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Nell'ultimo concorso, quello di giovedì 11 febbraio, due soli giocatori hanno centrato il cinque e vinto 99mila euro a testa. Uno ha giocato la schedina a Cervia, in provincia di Ravenna, e l'altro in Sardegna, a Samugheo, in provincia di Oristano. Certo, indovinare anche il sesto numero avrebbe letteralmente stravolto le loro vite. Naturalmente oggi, come tutti i sabato, è in programma anche l'estrazione di Lotto e 10eLotto.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA SESTINA VINCENTE

Numero Jolly

Superstar

10ELOTTO I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

10eLotto - Nel concorso di giovedì 11 febbraio uno scommettitore è riuscito a vincere la somma di 25mila euro. Ha centrato i sei numeri giocati con l'opzione Numero Oro. La vincita è stata ottenuta grazie ad una giocata abbinata alla modalità frequente. Il sito agipronews.it segnala anche tre schedine da 20mila euro ognuna. Sono state giocate a Santa Maria di Scala, (in provincia di Venezia), Verolavecchia (in provincia di Brescia) e Cervia (in provincia di Ravenna). Anche oggi, ovviamente, assalto al 10eLotto come avviene ogni sabato. Ma il primo obiettivo, naturalmente, resta il Superenalotto e il jackpot da sogno che supera i 106 milioni di euro.

