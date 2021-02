Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 12 febbraio 2021

12 febbraio 2021 a

Oggi, venerdì 12 febbraio 2021, torna l’estrazione Eurojackpot. L'appuntamento è fissato per le ore 20 e vedremo chi sarà il fortunato vincitore dell’estrazione settimanale con il montepremi sarà di 10 milioni di euro. Non appena saranno stati ufficializzati i numeri li pubblicheremo su questa pagina.

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 115 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 115 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì. Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che vengono centrati con la giocata. Diamo un'occhiata alle vincite. 15 gennaio – Vinto il Jackpot con un bel 5+2 da 90.000.000 euro: il premio è andato in Germania. I 5+1 da 1.146.823,90 euro sono stati vinti in Germania (4), Danimarca (1), Svezia (1) e Rep. Ceca (1). I 5+0 da 94.948,40 euro vanno in Germania (7), Finlandia (5), Polonia (1) e Ungheria (1).

EUROJACKPOT ESTRAZIONE VENERDI' 12 FEBBRAIO 2021, NUMERI VINCENTI (appariranno qui appena verranno ufficializzati)

Come si gioca: Giocare a Eurojackpot è semplicissimo. Il gioco conquista sempre un numero crescente di appassionati: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare in ricevitoria e online. Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. C'è attesa per conoscere i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera che pubblicheremo qui non appena ufficializzati.

