Super cashback, controlli contro i furbetti: nel mirino micro pagamenti e transazioni multiple

12 febbraio 2021 a

a

a

Super cashback, controlli in arrivo contro i furbetti. Nel mirino del fisco, in particolare, ci sarebbero i micro pagamenti e le transazioni multiple realizzate presso uno stesso esercente, soprattutto quelle di importo ridotto. Le autorità di via XX Settembre, infatti, stanno esaminando le segnalazioni ricevute sia dalle associazioni di categoria - da Confcommercio a quelle dei benzinai - nonché di esponenti politici di vari schieramenti (da Forza Italia a Fratelli d'Italia al M5S) relative alle "falle" del sistema di conteggio delle operazioni valide per entrare nella classifica dei 100 mila utenti che hanno eseguito il maggior numero di transazioni elettroniche entro il 30 giugno, che dà diritto ad ottenere un premio da 1.500 euro.

Super cashback da 1.500 euro: la classifica aggiornata con i pagamenti del weekend

Molti "furbetti", infatti, effettuano pagamenti frazionati e operazioni di pochi centesimi esclusivamente per risalire la classifica, provocando così aggiuntivi agli esercenti e ritardandone le attività (ad esempio frazionando in due o tre pagamenti il conto della spesa o occupando i bancomat dei benzinai). Nulla di illegale, ma è un meccanismo che aggira lo scopo dell'iniziativa, il cui scopo è quello di incentivare i pagamenti elettronici e ridurre l'uso del contante. A questo proposito il fisco potrebbe evitare di conteggiare dalla classifica gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore a un euro, i "micro pagamenti" appunto, o conteggiare una sola volta più transazioni effettuate presso lo stesso esercente in un lasso di tempo ridotto (o finanche nella stessa giornata).

Al via oggi la lotteria degli scontrini: tutto quello che c'è da sapere su regole, acquisti, premi ed estrazioni

Nessuna sanzione è prevista anche qualora venissero introdotte queste nuove regole "in corsa", anche se è possibile che possano essere espunte dalla classifica di ogni utente questo genere di operazioni di basso o bassissimo importo. Sconvolgendo così i "piani" dei furbetti che hanno trovato il modo di aggirare l'ostacolo. Fino al caso limite di un benzinaio che ha avuto un cliente che ha effettuato oltre 60 operazioni al bancomat del distributore per un totale di 6,51 euro di carburante complessivamente erogato.

Super cashback da 1.500 euro: la classifica aggiornata e i trucchi dei furbetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.