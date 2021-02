Superenalotto, centrati due "5" da 99 mila euro nell'estrazione di giovedì 11 febbraio 2021

11 febbraio 2021 a

Sale ancora il jackpot del SuperEnalotto. Nessun "6" ne 5+1" nell'estrazione di oggi giovedì 11 febbraio 2021. Due fortunati hanno centrato comunque il "5" e vincono 99 mila euro ciascuno. Il Jackpot per la prossima estrazione del SuperEnalotto raggiunge la strabiliante cifra di 106,7 milioni. Appuntamento fra due giorni con la giocata che può cambiare la vita.

Il montepremi del Superenalotto di questa sera era il secondo montepremi più alto al mondo, dietro all’Euromillions. Il fortunato vincitore si sarebbe assicurato la settima vincita di sempre a questa lotteria. Il sogno di tutti gli italiani, il fatidico “6”, è stato centrato nel corso del 2020 in soltanto due occasioni. Il 28 gennaio è stata La Spezia a fare festa con 67,2 milioni, mentre l’ultima volta a esultare è stata Sassari il 7 luglio: con una schedina da 3 euro la vincita è stata di 59,5 milioni di euro.

Nel 2020 la raccolta del Superenalotto – come ricorderete interrotta in primavera per più di un mese a causa dell’emergenza coronavirus – è stata pari a 1,17 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente c’è stato così un calo sul quale ha comunque influito in maniera determinante il lockdown.

Il montepremi di questo giovedì metteva in palio 105,4 milioni di euro, secondo premio più alto d’Europa come anticipato, dietro i 143 milioni di sterline dell’Euromillions ma davanti all’Eurojackpot. Negli Usa invece occhi puntati su Mega Millions e Powerball. I giocatori del Superenalotto dovranno quindi tentare ancora per tentare di vincere un Jackpot da favola.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 5-34-47-60-69-70. Numero jolly: 64. Numero superstar: 21. Nessun «6», nè «5+1». Il jackpot per il «6» sale a 106.700.000,00 euro. La prossima estrazione, l'ultima della settimana, è in programma sabato 13 febbraio 2021.

Alla caccia della cinquina che vale un milione di euro

