Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 11 febbraio 2021

Torna oggi, giovedì 11 febbraio 2021, l'appuntamento con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti verranno pubblicati su questa pagina poco dopo le ore 20 non appena saranno resi ufficiali. Numeri molto attesi soprattutto per il sontuoso jackpot del Superenalotto.

Si tratta del secondo appuntamento della settimana e prima è prevista l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto, poi toccherà ai numeri del Lotto, che verranno estratti in tre fasi (Centro, Nord e Sud), e infine ci sarà la combinazione vincente del 10eLotto. Dopo l'estrazione della sestina del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al SuperStar, conosceremo anche le quote e le eventuali vincite di giornata. Si conta che il quadro completo si avrà dopo le ore 21.30 con tutti i numeri estratti e che troverete su questa pagina.

Il montepremi in palio per la sestina vincente di oggi (questo è il concorso n° 18) del SuperEnalotto prevede un jackpot per il '6' di 105,4 milioni di euro. Una cifra da capogiro. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella avvenuta martedì 9 febbraio, non sono arrivati '6' e '5+1', ma sei fortunati giocatori hanno centrato il '5' da 33 mila euro. Un premio di "consolazione", per così dire, non certo da disdegnare.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 11 febbraio 2021



Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione Lotto oggi giovedì 11 febbraio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 11 febbraio 2021: disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE



10eLotto, estrazione di giovedì 11 febbraio 2021: i numeri vincenti



I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:



(Notizia in aggiornamento dopo le ore 20)

