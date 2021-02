Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 10 febbraio 2021

10 febbraio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, caccia al milione di euro con il concorso Million Day. Come tutti i giorni, estrazione in programma a partire dalle ore 19. Per vincere il milione occorre indovinare la cinquina. Premi anche per quaterne, terni e ambo, ma ovviamente con somme notevolmente inferiori, rispettivamente mille euro, cinquanta e due.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO: 16 - 51 - 35 - 45 - 19

Il Lotto - Intanto buone notizie arrivano dal Lotto dopo l'estrazione della giornata di ieri, martedì 9 febbraio. Sulla ruota di Napoli è stato sorteggiato il numero 1 che mancava da ben 113 estrazioni. Si sono registrate vincite per oltre 3.3 milioni. Come riporta l'agenzia Agipronews, la vincita più alta è stata registrata ad Ovindoli, in provincia de L'Aquila. Un giocatore ha centrato un terno che ha fruttato 11 mila euro. Ma la dea bendata ha fatto tappa anche in provincia di Latina, nel comune di Priverno. In questo caso uno scommettitore grazie all'opzione Lottopiù, ha vinto 50 mila euro, giocando sulla ruota di Roma i numeri 7 10 18 77 79. Ha ottenuto sei ambi, quattro terni e una quaterna. Altra somma non indifferente quella che è stata presa a Osio Sotto, in provincia di Bergamo. In questo caso un giocatore ha vinto 47.500 grazie ad un terno. Nel complesso il concorso del Lotto di mercoledì 9 febbraio, ha assegnato vincite per 9.4 milioni. Dall'inizio dell'anno sono 141.8 i milioni distribuiti agli scommettitori di tutta Italia.

Superenalotto - Domani, venerdì 11 febbraio, nuova estrazione del Superenalotto. Il sei manca dal 7 luglio della scorsa estate, quando fu centrato in provincia di Sassari e fruttò 59 milioni di euro. Da allora i giocatori sono in attesa e il jackpot ha superato i 105 milioni.

