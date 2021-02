Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì 10 febbraio 2021

10 febbraio 2021 a

Appuntamento con la fortuna con l'estrazione di SiVinceTutto. Oggi mercoledì 10 febbraio 2021 conosceremo poco dopo le ore 20 a estrazione ultimata, i numeri vincenti dell’estrazione settimanale. I numeri vincenti saranno pubblicati su questa pagina subito dopo la loro ufficializzazione.

Giocare a Sivincetutto Superenalotto è semplice; scegli almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: questa qui appunto dell’estrazione del mercoledì.

In tutti i Punti di Vendita Sisal, sono disponibili le nuove schede di gioco. Con il cambio di stagione, SiVinceTutto presenta una grande novità: le classiche schede precompilate si vestono di nuovo. Nuova grafica, nuova forma ma stessa formula di gioco.

La meccanica di gioco resta sempre uguale: 12 numeri da giocare e 6 da indovinare.

Dal lancio del gioco fino ad oggi, SiVinceTutto ha già premiato molti giocatori e distribuito vincite in tutta Italia per oltre 63 milioni di euro. Con SiVinceTutto il montepremi viene assegnato in un’unica sera: si vince con 6 ma anche con 5,4,3 e 2 punti perché, in assenza di 6, il montepremi viene distribuito fra le altre categorie di gioco. L’estrazione è ogni mercoledì e bastano 5 euro per una giocata.

Con SiVinceTutto giochi ben 12 numeri invece dei soliti 6. Quindi raddoppiano i numeri in gioco e puoi vincere più spesso.

Vinci indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6.

PUNTI PROBABILITÀ DI VINCITA

6 1 su 673.825

5 1 su 10.079

4 1 su 419

3 1 su 37

2 1 su 7

SiVinceTutto estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 10 febbraio 2021: (qui appariranno i numeri vincenti appena sarà terminata l'estrazione)

