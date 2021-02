Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 febbraio

09 febbraio 2021 a

a

a

Occorre indovinare la cinquina per vincere un milione di euro. Il concorso si chiama Million Day ed è gestito da Lottomatica. Oggi giorno alle ore 19 viene effettuata l'estrazione dei numeri vincenti e chi ha in mano la cinquina giusta, vede arrivare sul proprio conto corrente una cifra che cambia una vita: un milione di euro. Il sorteggio avviene tutti i giorni, anche durante i vestivi e di domenica.

Anche nella giornata di oggi, martedì 9 febbraio, il Corriere seguirà l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina in tempo reale.

Numeri ritardatari e frequenti - Come tutti i giochi che si basano sui numeri, molti scommettitori prendono in considerazione i ritardi e la frequenza dei numeri estratti. Diamo uno sguardo alla situazione prima dell'estrazione di oggi. Il numero che manca da più tempo è il 27. Sono 47 concorsi che i giocatori lo attendono. Il secondo posto è dell'8 che invece è assente da 41 estrazioni, mentre sul terzo gradino del podio immaginario troviamo il 53, assente da 31 concorsi. Al quarto posto c'è il 34 che manca da 28 estrazioni e al quinto il 18 che non esce da 28 giorni. L'altro capitolo è quello dei numeri frequenti. Al primo posto confermato il 20 che è finito nella cinquina vincente per 46 volte. Al secondo posto c'è il 17 che segue a due lunghezze di distanza: 44 estrazioni. Poi il 51, appena una di meno: 43. Sempre solo un gradino sotto c'è il 46 a quota 42, mentre il quinto posto è del 16: 40 uscite.

Eurojackpot - Nel concorso di venerdì scorso, 5 febbraio, un giocatore della Danimarca ha azzeccato il 5 + 2 e si è messo in tasca una somma di poco superiore agli 11 milioni di euro. Sono stati azzeccati anche sei 5 + 1: quattro in Germania, uno in Olanda e uno in Norvegia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.