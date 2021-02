Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 febbraio

09 febbraio 2021 a

Riparte la caccia al colpo super milionario. Il Superenalotto mette in palio un jackpot da oltre 104 milioni di euro. E' uno dei montepremi più alti della storia del concorso visto che il sei manca ormai dallo scorso 7 luglio, quando in provincia di Sassari un fortunato scommettitore si mise in tasca quasi 60 milioni di euro dopo una giocata alla tabaccheria di via Luna e Sole, puntandone soltanto tre. Nell'ultima estrazione, quella di sabato scorso, 6 febbraio, il sei è mancato ancora una volta. E nella giornata di oggi i giocatori puntano di nuovo nella speranza di centrare il colpo in grado di cambiare la storia economica di generazioni e generazioni di una famiglia.

Estrazione alle ore 20 e come sempre il Corriere seguirà in diretta e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina. Così come ovviamente seguiremo l'estrazione dell'altro amatissimo gioco degli italiani, il Lotto, che nelle ultime settimane ha regalato vincite importanti, la principale a Spoleto da ben 612 mila euro.

Vincicasa - Intanto nella giornata di lunedì 8 febbraio non è stato collezionato alcun cinque nel concorso VinciCasa, con in palio un montepremi di oltre 51mila euro. La combinazione vincente è stata 2 - 15 - 18 - 31 - 32. I quattro punti hanno ottenuto una vincita di 425 euro, mentre ai tre ne sono stati assegnati 28.50. Soltanto 2.80 euro ai 3.681 giocatori che hanno invece azzeccato appena due numeri.

Lotto - Supervincita al Lotto, invece, nel concorso di sabato 6 febbraio. Un giocatore di Cattolica, in provincia di Rimini, si è aggiudicato 62.250 euro grazie ad una giocata di appena un euro sulla ruota Nazionale. Questi i numeri azzeccati: 5 - 19 - 27 - 57.

