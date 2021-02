Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 8 febbraio 2021

08 febbraio 2021 a

Million Day: inizia una nuova settimana e anche oggi, lunedì 8 febbraio, scatta la caccia al milione di euro. Per vincerlo nel concorso di Lottomatica, occorre centrare la cinquina. Ovviamente non è semplice, ma in due anni di gioco non sono mancati gli italiani che hanno potuto cambiare la loro vita proprio grazie alla vincita a Million Day.

Anche oggi lunedì 8 febbraio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione delle ore 19 e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Lotto - Intanto sul fronte del Lotto da Cattolica (in provincia di Rimini) arriva la notizia di una bella vincita. E' stata infatti azzeccata una quaterna che ha fruttato allo scommettitore oltre 62 mila euro, per l'esattezza 62.250. Ne ha puntato uno soltanto sulla ruota Nazionale: 5 19 27 57 la combinazione scelta che è stata azzeccata e che ha fruttato una quaterna e quattro terni nel concorso di sabato 6 febbraio. E' stata una giornata molto positiva anche per altri due giocatori. A Sant'Egidio Monte Albino, in provincia di Salerno, uno scommettitore si è messo in tasca una vincita da 50 mila e 596 euro, mentre ai Giardini Naxos di Messina, un giocatore ha vinto 45 mila euro.

Superenalotto - Domani martedì 9 febbraio si torna a puntare sul Superenalotto. Il sei manca dalla scorsa estate quando il 7 luglio a Sassari un giocatore si mise in tasca 59 milioni di euro. Sono passati oltre sette mesi e il jackpot è cresciuto concorso dopo concorso. Domani supererà la quota di 104 milioni di euro, il settimo più alto della storia ed è facile immaginare che le giocate continueranno ad aumentare. Nel concorso di sabato scorso sei giocatori hanno sfiorato la clamorosa vincita, ma hanno mancato il sesto numero e si sono dovuti "accontentare" di vincite di oltre 40mila euro grazie al cinque.

